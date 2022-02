Schwerin : Nach Schüssen auf Bootsmotoren-Diebe - Suche nach Trio dauert an

Die Täter sind nach dem gescheiterten Diebstahl im Schweriner Yachthafen weiterhin auf der Flucht.

Schwerin | Die Polizei in Schwerin sucht weiter nach mutmaßlichen Bootsmotoren-Dieben. Nachdem das Auto des Trios am Montag auch mit Schüssen eines Polizisten in Schwerin nicht gestoppt werden konnte, sind die Täter weiterhin auf der Flucht, wie ein Polizeisprecher am Dienstag erläuterte. Die Kriminalpolizei prüfe, welche Ermittlungsansätze weiter verfolgt würde...

