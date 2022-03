Schwerin : Nach Verfolgung: Polizei stellt Autodiebe in Lankow auf frischer Tat

Zwei Männer hatten zwei Wagen geknackt und nutzten diese auch zur Flucht. Nachdem die Täter samt Autos gestoppt werden konnten, wollten sie zu Fuß weiter fliehen.

Schwerin | Am Freitagmorgen klickten bei zwei mutmaßlichen Autodieben die Handschellen. Ein Sicherheitsdienst hatte die beiden Männer im Alter von 21 und 26 Jahren auf frischer Tat ertappt, die nach einer Verfolgungsjagd direkt dingfest gemacht werden konnten. Verfolgungsjagd durch Lankow Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informierte, hätten die be...

