Schwerin : Große Euphorie und großer Andrang beim Flohmarkt am Margaretenhof

Nach acht Monaten Pause kehrten die Verkaufsstände und Trödelfans zurück auf den Parkplatz in Warnitz.

Schwerin | Nach acht Monaten Pause war die Euphorie riesig: Endlich wieder Flohmarkt in Schwerin. Dementsprechend groß war der Andrang am Sonntag am Margaretenhof. Zuletzt fand hier am 31. Oktober ein Markt statt, Saisonbeginn ist normalerweise im März. „Immer wieder haben die Händler bei mir nachgefragt, wann es endlich wieder losgeht“, erzählt Veranstalterin E...

