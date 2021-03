Seehof : Nächstes Spiel für einen großen Fußballmanager

Peter Romanski war erster Landestrainer nach der Wende und Berater von ZSKA Moskau in der Champions League.

Seehof | Am 9. Dezember 1992 findet das bis dato einzige Champions-League-Spiel in Bochum statt. ZSKA Moskau traf damals im Ruhrstadion auf die Glasgow Rangers. Zu der Partie kam es, weil die UEFA bei der Organisation der ersten Champions-League den russischen Winter nicht auf dem Plan hatte. Dieser war zwar recht mild, was für Moskauer Verhältnisse aber trotz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.