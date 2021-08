Bauen in Schwerin : Neue Berufsschule ersetzt drei alte Objekte

Gute Nachricht für 1400 Berufsschüler: Die Schweriner Stadtvertretung will auf ihrer Sitzung am kommenden Montag den Neubau der Berufsschule für Gesundheit und Sozialwesen beschließen. Alle Signale stehen dafür auf Grün.

Schwerin | Rappelvoll sind die Klassen in der beruflichen Schule der Landeshauptstadt für Gesundheit und Sozialwesen seit langem. Mehr als 1400 Jugendliche aus Schwerin und der ganzen Region bekommen hier ihre Berufsausbildung. Allerdings an drei verschiedenen Standorten: im Stadtteil Lewenberg in der Dr.-Hans-Wolf-Straße, in der Paulsstadt in der Lübecker Straß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.