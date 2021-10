Beirat für Ältere gegründet : Neues Sprachrohr für Pampows Senioren

Gremium möchte in Zukunft Interessen und Belange älterer Bewohner vertreten. Zehn Mitglieder nehmen jetzt ihre Arbeit auf.

Pampow | Eine Sprechstunde für Senioren soll es demnächst geben. Es wird auch über mehr Freizeitangebote zum Beispiel in plattdeutscher Sprache oder auch über Ausflüge in die Landeshauptstadt nachgedacht. Die Liste mit Ideen, die der neu geründete Senioren- und Behindertenbeirat in Pampow bereits erstellt hat, ist lang. Die Voraussetzungen, damit diese Ideen a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.