Entlang der Crivitzer Straße : Neuer Gehweg in Barnin ist fertig

Gemeinde investiert rund 70.000 Euro für mehr Sicherheit auf der Straße.

Barnin | Grund zum Feiern hatte die Gemeinde Barnin in dieser Woche gleich doppelt. Am Mittwoch wurde erst verkündigt, dass die Kommune den Kreiswettbewerb von „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen hat. Am Donnerstag gab es dann das nächste freudige Ereignis. Der Gehweg entlang der Crivitzer Straße in Barnin ist fertig saniert und konnte nun feierlich eingeweiht we...

