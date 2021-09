Landesgesundheitsamt Schwerin : Neues Laborgebäude steht in den Startlöchern

Der symbolische Schlüssel ist übergeben. In Schwerin hat das Landesgesundheitsamt ein neues Zuhause in der Graf-Yorck-Straße erhalten. Der endgültige Umzug steht schon sehr bald im Kalender.

Schwerin | Noch sind die Flure leer, Stühle verpackt, Labore warten auf ihre Geräte. Aber das wird sich ändern, denn bald wird Leben einziehen in das neue Gebäude in der Graf-Yorck Straße, direkt neben der Polizei. Gerade den Mitarbeitern des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) standen am Montag die Glücksgefühle ins Gesicht geschrieben, als ihr neue...

