Bus uns Bahn in Schwerin : Umsetzung des Neun-Euro-Tickets sorgt für viele Fragen

Als Reaktion auf die gestiegenen Energiepreise hat die Ampelkoalition ein Neun-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn angekündigt. Auch in Schwerin ist das Interesse groß, beim Nahverkehr gab es bereits viele Anfragen.

Schwerin | Bus- und Bahnfahrten in Deutschland sollen vorübergehend deutlich billiger werden. So will es die Bundesregierung. Wer aber in der Landeshauptstadt auf das angekündigte Neun-Euro-Monatsticket wartet, muss sich vorerst gedulden. „Wir wissen noch nicht, wie die konkrete Umsetzung aussieht“, sagt der Geschäftsführer des Schweriner Nahverkehrs, Wilfried E...

