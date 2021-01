Schwerin : Blitzer am Obotritenring erkennt jetzt auch Rotsünder

Die Säule am Obotritenring wurde geeicht und ist nun voll einsatzbereit.

Schwerin | Die umstrittene Blitzersäule am Schweriner Obotritenring kann ab sofort auch Rotsünder blitzen. Am Mittwochvormittag wurde die Anlage an der Ecke zur Wittenburger Straße geeicht, heißt es aus dem Stadthaus. Damit hat die Anlage ihren vollen Funktionsumf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.