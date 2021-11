Viele Köstlichkeiten im Angebot : Obtsbau Stralendorf lädt zum weihnachtlichen Erntefest

Walter Strube, der König der regionalen Vermarktung, lädt mit seinem Team am Sonntag auf das Gelände an der Pampower Straße ein. Es wird nicht nur Äpfel, Honig oder Fleisch geben. Die Händler bieten auch Festliches an.

Stralendorf | Auf den Obstbau Stralendorf ist Verlass. Die Mannschaft um den Chef Walter Strube wird am kommenden Sonntag von 9 bis 16 Uhr zum großen Erntefest auf das Gelände an der Pampower Straße einladen. Eigentlich ist es sogar eine Mischung aus Erntefest und Weihnachtsmarkt. Denn schon jetzt haben sich 15 Händler angemeldet, die vor allem Festliches anbieten ...

