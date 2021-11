Schwerin : Onlineseminar zur faszinierenden Welt der Käfer

Online-Seminar vermittelt Grundlagenwissen zu großen und kleinen Krabblern

Schwerin | Wie verbringt ein Käfer sein Leben? Welche Rolle spielen Käfer in der Ökologie, im Forst oder im Garten und betreiben sie eigentlich Brutpflege? Antworten auf diese und weitere Fragen aus dem Reich der Käfer vermittelt ein Online-Seminar, zu dem der Nabu MV am 1. Dezember von 18 bis 19.30 Uhr einlädt. Nicht analog, sondern in Pandemiezeiten Corona-kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.