Bahnverkehr beeinträchtigt : Person in Schwerin-Görries vom Zug erfasst

Am Bahnübergang Schulzenweg gibt es einen Notarzteinsatz – Auf der Strecke Schwerin-Hamburg kommt es zu Verspätungen und ausfällen

Schwerin | Die Schweriner Brandschützer sind aktuell in Görries im Einsatz. Laut Feuerwehr-Informationen soll dort eine Person am Bahnübergang Schulzenweg von einem Zug erfasst worden sein. Näheres war zunächst unklar. Züge fallen aus Die Strecke Rostock-Schwerin-Hamburg ist in beiden Richtungen beeinträchtigt. Laut Deutscher Bahn fallen mehrere Züge aus. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.