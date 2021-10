Tausche Buchsbaum gegen Tulpe : Gärtner in Retgendorf laden zum Pflanzentausch

Börse im Gemeinschaftsgarten findet am 16. Oktober zum 15. Mal statt.

Retgendorf | Ob Topfpflanze oder Hecke, hier ist für jeden „Grünen Daumen“ etwas dabei. Am Sonnabend, 16. Oktober, laden die Gartenfreunde aus Retgendorf von 10 Uhr an zu ihrer 15. Pflanzentauschbörse ein. Die Gäste können in den Gemeinschaftsgarten gleich hinter der Kita ihre Pflanzen mitbringen, für die sie selbst keine Verwendung mehr haben oder auch für Heim u...

