Konsequenzen für Emvia Schwerin : Gravierende Mängel im Pflegeheim: Das fordert die Stadt

Bericht des Medizinischen Dienstes bestätigt Vorwürfe der mangelnden Versorgung von Bewohnern im „Seniorenquartier Schwerin“. Nun drohen Konsequenzen.

Schwerin | Nun liegt der Prüfbericht des Medizinischen Dienstes MV zum „Seniorenquartier Schwerin“ vor. Er bestätigt gravierende Mängel bei der Versorgung von Bewohnern. Ordnungsdezernent Bernd Nottebaum kündigte für nächste Woche eine Anordnung der Stadt an, in der Auflagen für das Neumühler Heim formuliert werden. „Ob die Vorgaben auch wirklich umgesetzt we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.