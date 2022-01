Phänomen „Angsträume“ : An diesen Orten in Schwerin fühlt ihr euch unsicher

Wir haben euch gefragt, welche Orte in Schwerin ihr als „Angsträume“ seht – und haben zahlreiche Rückmeldungen erhalten. Die Ergebnisse haben wir für euch aufbereitet und eine Karte aus euren Antworten gebastelt.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: Was unsere Umfrage zu „Angsträumen“ in Schwerin ergeben hat Wo in der Stadt potenzielle „Angsträume“ liegen An welchen Orten sich viele von euch unsicher fühlen Unbeleuchtete Straßen am Rand der Natur, Straßenbahnhaltestellen oder sogar videoüberwachte Plätze mitten in der Stadt. In der vergangenen Woc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.