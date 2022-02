Ehrenamt im Schweriner Umland : Pinnow: In die Vereine, fertig, los

Die Zahl der Interessengemeinschaften ist groß in der Gemeinde. Im Mai wollen sich alle Vereine den Einwohnern vorstellen. Das nicht nur direkt vor Ort, sondern auch in einem Sonderheft.

Pinnow | Gerne weit oben in der Luft, zielsicher mit der Waffe oder ausgestattet mit einem grünen Daumen: Für fast jedes Hobby gibt es in der Gemeinde Pinnow auch einen Verein. Mehr als ein Dutzend sind es mittlerweile. Da den Überblick zu behalten oder gar als Neuling in der Gemeinde einen guten Einblick zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Gerade in Zeiten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.