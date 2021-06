Leezen : Planung für Kreativmesse steht - Hoffen auf grünes Licht

Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung abgesagt werden. Für 2021 hofft das Amt Crivitz auf die Freigabe.

Leezen | In diesem Jahr könnte die Kreativmesse in Leezen stattfinden. Die Planung aus dem vergangenen Jahr könnte übernommen, die Künstlerliste nur aktualisiert werden – wenn die Inzidenzen zum Jahresende nicht wieder steigen. Man sei noch vorsichtig in der Prognose, so Carmen Krooß, Fachbereichsleiterin vom Wirtschaftsamt Crivitz, in der jüngsten Ausschusssi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.