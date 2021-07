Schwerin : Plastik-Besteck auf Herd löst Feuerwehr-Einsatz aus

Die Brandschützer wurden zum Hochhaus in der Rahlstedter Straße gerufen.

Schwerin | Plastik-Besteck, das auf einer heißen Herdplatte lag, hat am Sonnabend einen Einsatz der Feuerwehr in Schwerin ausgelöst. Kurz nach 16 Uhr wurden die Brandschützer zum Hochhaus in der Rahlstedter Straße in Lankow gerufen, weil ein Rauchmelder angeschlagen hatte und Brandgeruch wahrgenommen worden war. Nach Angaben der Leitstelle bekam die Feuerwehr di...

