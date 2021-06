Plate : Ausflugsboot Lewitz-Kieker Albert sticht wieder in See

Verein bietet ab Juli auch Fahrten ab Neustadt-Glewe Richtung Naturschutzgebiet Fischteiche an. Touren auf der Stör sind schon jetzt möglich.

Plate | Die sich im Wasser spiegelnden Sonnstrahlen werfen kleine Glitzerpunkte an den Bug der Albert. Lange hatte das Ausflugsboot der Gemeinde Plate Ruhe. Lag gut verstaut am Stör-Ufer, ließ die Corona-Pandemie an und über sich hinwegziehen. Doch mit der Ruhe ist nun Schluss. Leinen los, die ersten Touren sind gebucht, lautete jüngst das Kommando von Rainer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.