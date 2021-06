Plater Verein „Plate, Consrade, Peckatel Kids“ : Ein Eis für jedes Kind

Der Verein „Plate, Consrade, Peckatel Kids“ und der Seniorenbeirat der Kommune haben für eine Überraschung für die Jüngsten Hand in Hand gearbeitet. Das Kinderfest kam bei allen gut an.

Plate | Sommer. Sonne. Eis. Und jede Menge Spaß – das gab es in diesen Tagen für die Mädchen und Jungen in der Gemeinde Plate. Alles gratis. Denn für den Kindertag hatten der Verein „Plate, Consrade, Peckatel Kids“ (PCP) und der Seniorenbeirat der Kommune an einem Strang gezogen und eine kostenfreie Aktion auf die Beine gestellt. „Wir haben lange überlegt, wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.