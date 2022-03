Emotionaler Gottesdienst : Plater und Ukraine-Flüchtlinge senden gemeinsames Friedenszeichen

Der Gottesdienst mit dem Gospelchor lockte viele Besucher in die Kirche – darunter Familien, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen waren und in Plate untergekommen sind. Auch für sie werden weiter Spenden gesammelt.

Plate | Ein kleines Licht leuchtet in der dunklen großen Plater Kirche. Ein Friedenslicht aus Betlehem. Und mit jedem Besucher wird es heller in den Bankreihen. „Jeder bekommt ein Licht und kann es auch mit nach Hause nehmen, es ist ein Zeichen des Friedens und der Hoffnung“, sagt Pastor Bernd Klaas. Lesen Sie auch: Spendenbereitschaft für die Ukraine so h...

