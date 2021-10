Nächtliche Schlägerei in Schwerin : Streit zwischen zwei Männern eskaliert an der Burgseepromenade

Nach Alkoholkonsum kam es am Sonntag zur Schlägerei. Der Tatverdächtige flieht vor Polizei in den Schilfgürtel und wird bewusstlos aus dem Wasser gerettet.

Schwerin | Mit Flaschen und Fußtritten malträtierte ein 31-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr offenbar einen 27-jährigen Mann an der Burgseepromenade. Das teilte das Polizeipräsidium Rostock am Sonntag mit. Der Tatverdächtige stamme aus Marokko, das Opfer aus Tunesien. Der 31-Jährige sei nach der Tat Richtung Haltestelle Schlossblick geflohen. ...

