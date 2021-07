Polizeikontrolle : Rasante Autofahrer in Dalberg gestoppt

Beamten führten Geschwindigkeitskontrolle vor Kindertagesstätte an der Hauptstraße durch

Dalberg | Die Polizei hat in Dalberg mehrere Raser gestoppt und zur Kasse gebeten. Vor der Kindertagesstätte an der Hauptstraße wurden Anfang der Woche Geschwindigkeitskontrollen von den Beamten durchgeführt. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr am Montagvormittag hat die Polizei insgesamt 89 Fahrzeuge gemessen, 13 Autofahrer überschritten davon die Höchstgeschwindigk...

