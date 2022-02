20-Jährige vermisst : Polizei sucht mit Foto nach hochschwangerer Schwerinerin

Die 20-Jährige wurde zuletzt am 16. Februar gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Vermisste medizinische Hilfe benötigt.

Schwerin | Die Polizei Schwerin sucht derzeit nach der 20-jährigen hochschwangeren Chantal Dobbertin. Letztmalig wurde sie am 16. Februar gegen 9 Uhr gesehen. Seitdem ist die schwangere Schwerinerin vermisst. Die geführten Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Die Polizei beschreibt die Vermisste so: Chantal Dobbertin is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.