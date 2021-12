Silvester im Schweriner Umland : Polizei verstärkt Schichten zum Jahreswechsel

Keine Böller und Raketen, Tanzverbot und beschränkte Gästezahlen für private Feiern. Die Silvesternacht ist mit zahlreichen Einschränkungen belegt und diese werden auch kontrolliert.

Schweriner Umland | Weihnachten ist schon Geschichte, doch der Feier-Marathon ist in so mancher Familie noch nicht beendet. Der Jahreswechsel und die Silvester-Party stehen an. Coronabedingt wird auch sie in diesem Jahr anders ausfallen. „Es liegen noch einmal schwere Wochen vor uns“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in ihrer Weihnachtsansprache, strenge Regeln...

