Polizeieinsatz in Schwerin : Taxifahrer verhindert Betrug

Schweriner Rentner erhielten Anrufe, in denen Geld von ihnen gefordert wurde.

Schwerin | Die Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen und ruft zur Vorsicht auf. Am Freitag erhielten Schweriner Rentner Anrufe, in denen Geld von ihnen gefordert wurde. Nach Angaben der Senioren gab sich ein Anrufer als Polizist aus und täuschte ihnen vor, dass ihre Töchter an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein sollen. Nun benötige diese Geld, um auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.