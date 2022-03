Schweriner Zoo : Präriehunde genießen die erste Frühlingssonne

Wenn es kalt wird, futtern sich die Präriehunde eine dicke Speckschicht an und ziehen sich zurück. Doch bei den ersten Sonnenstrahlen trauen sich auch die kleinen Nager im Schweriner Zoo wieder aus ihrem Bau.

Schwerin | Er ist noch ein bisschen vorsichtig, der Präriehund, guckt aus seinem Bau hervor, schaut sich nach allen Seiten um. Kein Greifvogel, kein Schakal und kein Marder in Sicht. Auch im Zoo gehen Präriehunde auf Nummer sicher und trauen sich erst aus ihrem Zuhause, wenn die Luft rein ist. Oder die erste Frühlingssonne so verführerisch scheint wie in dieser ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.