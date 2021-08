Kultur in Schwerin : Politiker und Schauspieler lesen an Büchertauschboxen

Tauschen und Lauschen in Schwerin: Literaturmarathon findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt

Schwerin | Es sind umfunktionierte Telefonzellen, alte Schränke oder Regale in Hauseingängen: Überall in der Stadt verteilt gibt es so genannte Büchertauschboxen. Ihr Prinzip: Ich stelle ein Buch, das ich nicht mehr brauche, hinein und nehme von dort ein anderes mit. Um diese Minibibliotheken noch bekannter zu machen, haben engagierte Schweriner die Aktion „Taus...

