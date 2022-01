Schweriner Umland : Corona-Impftag am 8. Januar in Raben Steinfeld

Bürgermeister Klaus-Dieter Bruns freut sich über das zusätzliche Angebot der neuen Ärztin Dr. Dörte Jahn. Erste Anmeldungen sind bereits eingegangen.

Raben Steinfeld | Erst-, Zweit- oder Booster-Impfungen bietet die Raben Steinfelder Allgemeinmedizinerin Dr. Dörte Jahn in ihren neu eröffneten Praxisräumen am Sonnabend, 8. Januar, an. In der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr können sich Interessierte eine Impfdosis im Residence Park 9 verabreichen lassen. Anmeldungen für die Impfungen gegen das Coronavirus sind jetzt be...

