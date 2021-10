Schwerin : Randale am Lankower See: Stadt sucht Konzept

Nachdem auch am vergangenen Wochenende wieder junge Leute am Südufer laut gefeiert und Müll in die Landschaft geworfen hatten, bemühen sich Polizei und Verwaltung um eine langfristige Strategie

Schwerin | Am Freitag wollen sich Vertreter von Stadt und Polizei zusammensetzen, um gemeinsam eine Strategie für die verzwickte Situation am Lankower See zu entwickeln. Auch am vergangenen Wochenende hatten sich wieder zahlreiche Jugendliche am Südufer getroffen, gefeiert, Alkohol getrunken und Abfall in die Landschaft geworfen. „Junge Leute brauchen ihren R...

