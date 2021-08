Musikprojekt aus Schwerin : Rapper Bosta startet mit emotionalen Songs auf TikTok durch

Schweriner Fabian Brickwedde hat im Internet ein ungewöhnliches Musikprojekt gestartet. Er rappt über die Erfahrungen seiner Fans unter dem Motto „Deine Geschichte, dein Song“.

Schwerin | In diesem Artikel erfährst du welches ungewöhnliche Musikprojekt Bosta auf TikTok startete was der bisher größte Erfolg des Schweriners war warum er eigentlich nicht auftreten will „Ich stand in meiner Kindheit fast jeden Tag den Tränen nah, weil meine Mutter sagte, dass ich ihr größter Fehler war“, rappt Fabian Brickwedde zur TikTo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.