Sieben Seen Center Schwerin : Real kündigt „drastische Preisnachlässe“ beim Ausverkauf an

Mitte November übernimmt Kaufland die Flächen im Sieben Seen Center. Bis dahin muss alles raus. Womit Kunden nun rechnen können.

Schwerin | Die ersten Schilder hängen bereits: Alles muss raus. Sieben Wochen bevor Real seine Flächen im Sieben Seen Center an seinen Nachfolger Kaufland abgibt, startet der große Ausverkauf. Real kündigt an, in den kommenden Tagen und Wochen zum Teil „drastische Preisnachlässe“ anzubieten. Die Aktion läuft seit wenigen Tagen. Schon heute sind die Preise von...

