Nahversorgung in Crivitz : Rewe und Postfiliale in Crivitz schließen

Die Regale im zentral gelegenen Supermarkt leeren sich bereits. Anwohner sorgen sich um Nahversorgung.

Crivitz | Die Nachricht verbreitet sich in Crivitz wie ein Lauffeuer. Der Rewe-Markt in der Innenstadt schließt schon in zwei Wochen seine Türen. Am 15. Mai wird die Filiale das letzte Mal geöffnet sein. Bis dahin wird das Angebot Stück für Stück heruntergefahren. Eine besondere Verkaufsaktion wie einen Leerverkauf soll es nicht geben, heißt es aus dem Markt. ...

