Polizeieinsatz : Ruderboot brannte am Ufer des Dümmer Sees ab

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Boot in Brand gesetzt wurde.

Dümmer | Ein Ruderboot ist am Ufer des Dümmer Sees nahe einer Bootshausanlage an der Straße „Zum Seeblick“ abgebrannt. Bei dem Feuer am späten Sonnabend gegen 19 Uhr ist ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass das Boot in Brand gesetzt wurde. Auch fünf angrenzende Bäume wu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.