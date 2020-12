SVZ-Adventskalender : Professorenwitze im Adventskalender

Der SVZ-Adventskalender bietet Humor als Wissenschaft und unterhaltsame Satire.

Avatar_prignitzer von Bert Schüttpelz

12. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Schwerin | Für die Adventszeit haben unsere Redaktion und der Goderner Verlag Edition digital einen speziellen Adventskalender gebastelt. SVZ-Leser können jeden Tag ein E-Book kostenlos herunterladen. Heute gibt es für das Wochenende einen Doppelpack, nämlich am 12. Dezember „Humor an der Uni“ von Claus Göbel und am 13. Dezember „Winter in Deutschland. Kein Märchen“ von Manfred Kubowsky.

Humor als Wissenschaft

Das ist kein Witz: Humor ist in Deutschland eine Wissenschaft. 2005 wurde in Leipzig das „Deutsche Institut für Humor“ gegründet. Das Thema von Prof. Göbel ist also der akademische Humor. Die Anregung dazu bot das Studium studentischer Bergfest- und Abschlusszeitungen. Gesammelt hat er Anekdoten, Glossen, Sprüche, Versprecher, gewollte und ungewollte Zweideutigkeiten und Professorenwitze.

Einheitskritik in 400 Versen

Auf leichte Humorkost folgt bittere Satire. „Winter in Deutschland. Kein Märchen“. ist nicht von Heine, sondern vom früheren Eulenspiegel-Autor Manfred Kubowsky. In 400 Versen hat er eine Einheitskritik verfasst. Und die liest sich so: Im traurigen Monat November wars,/Neunzehnhunderachtzigundneun,/ da wollten die Leute im östlichen Lande/gern westliche Leute sein./Schon hundertfünfzig Jahre lang/hatten die Deutschen Revolutionen geübt,/doch es klappte nie, die Obrigkeit/hat Revolutionen nicht richtig geliebt.“

Hier geht es zum Buch "Humor an der Uni": https://edition-digital.de/Goebel/Humor/

Hier geht es zum Buch „Winter in Deutschland. Kein Märchen“: https://edition-digital.de/Kubowsky/Winter/

