Schlosspark-Center in Schwerin : Rauchmelder im Fahrstuhl-Maschinenraum löst Alarm aus

Vor Ort suchten Einsatzkräfte nach der Ursache. Centermanagement teilt mit, dass alle Sicherheitssysteme funktioniert haben.

Schwerin | Nach einem Brandalarm im Schlosspark-Center am Dienstagnachmittag rückte der Löschzug der Schweriner Feuerwehr in die Innenstadt aus. Ein Rauchmelder im Maschinenraum eines Fahrstuhls hatte zuvor Alarm geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen sei nach einem technischen Defekt in einer elektrischen Anlage Rauch entstanden. Daraufhin wurden mehrere Sicherh...

