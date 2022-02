Schulsanitäter in Stralendorf : Schüler werden zu Lebensrettern

Schnelle Hilfe in Notsituationen: 15 Jungen und Mädchen werden zu Ersthelfer für ihre Mitschüler ausgebildet.

Stralendorf | Behutsam legt Lilli den Verband am Kopf an. Langsam rollt sie die Binde ab, verarztet ihren Patienten. Zum Glück handelt es sich hier nur um eine Übung. Denn Lilli Radtke ist eine von insgesamt 15 Schulsanitätern an der Stralendorfer Gesamtschule. Und heute haben sie ihre Ausbildungsstunde mit den Rettungssanitätern Dominik Schwab und Felix Bliefert. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.