Einzelhandel Schwerin : Schuhhandel Reno in der Innenstadt schließt

Noch wenige Tage dauert der Ausverkauf mit hohen Rabatten. Dabei schließt die Filiale in der Mecklenburgstraße nicht ganz freiwillig.

Schwerin | Nur noch wenige Schuhe stehen in den Regalen oder zum Teil auch schon auf gepackten Kisten. Der Ausverkauf ist in vollem Gange. Eines der größten Schuhgeschäfte in der Schweriner Innenstadt wird am Sonnabend zum letzten Mal öffnen. Plakate mit hohen Rabatten weisen am Schaufenster der Reno-Filiale in der Mecklenburgstraße seit Tagen darauf hin. Der Gr...

