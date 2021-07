Erstklässler in Schwerin : Einschulung mit Maske, Test und großer Schultüte

894 Kinder wurden am Sonnabend in Schwerin eingeschult. Wie trotz Corona gefeiert wird, zeigen die Fritz-Reuter-Schule und der Friedenschule.

Schwerin | „Wer kann schon seinen Namen schreiben?“, fragt Cathleen Völzer in die 25 erwartungsvollen Gesichter und blitzschnell schießen die Arme in die Luft. Das erste Mal sitzen die Erstklässler der Fritz-Reuter-Schule in ihrem Klassenzimmer. Ein Namensschild steht vor ihnen, daneben Federtasse, Hausaufgabenheft und erste Aufgaben. Eben noch wurden sie feierl...

