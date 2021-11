Schweriner Konzerte : Schwarzmeer-Kosaken-Melodien erklingen in der Schelfkirche

Ukrainer und Russen singen vereint in der Landeshauptstadt. Kartenverkauf hat begonnen.

Schwerin | Tiefe Stimmen, flotte Melodien und sanfte Lieder. Die Konzerte des Schwarzmeer Kosaken-Chores locken jährlich Tausende in die Konzerthallen und Kirchen. Auch im kommenden Jahr gehen die Musiker um Peter Orloff wieder auf Tour – auf Jubiläumstour. Und da darf Schwerin auf der Konzert-Karte nicht fehlen. Am 6. März 2022 sind sie in der Schweriner Schelf...

