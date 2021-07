Bauen in Schwerin : Schweizerhaus: Land legt Rekonstruktion keine Steine in den Weg

Finanzminister fordert vor Wiederaufbau der Gaststätte im Schlossgarten ein mit Stadt und Denkmalpflege abgestimmtes Konzept

Schwerin | Grünes Licht für den Wiederaufbau des Schweizerhauses im Schlossgarten? Das Land jedenfalls als Eigentümer der Flächen will dem Projekt keine Steine in den Weg legen. Doch bevor das Finanzministerium tatsächlich sein Okay gibt, fordert Minister Reinhard Meyer die Klärung zentraler Fragen. „Wir schauen derzeit ganz entspannt auf das Projekt, denn es be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.