Schwerin : 1000. Geburt in diesem Jahr: Willkommen, kleine Hedi!

Zehn Tage früher als im vergangenen Jahr melden die Helios-Kliniken Schwerin eine besondere Zahl. Die kleine Hedi erblickte am Montag als Jubiläumsbaby das Licht der Welt.

Schwerin | Die kleine Hedi hatte einen aufregenden Start. Die Geburt des Mädchens am 11. Oktober ist die 1000. in diesem Jahr in den Helios-Kliniken Schwerin. Zehn Tage früher als im vergangenen Jahr erreichte das Haus dieses Jubiläum. Um 1.39 Uhr erblickte die Tochter von Marie-Luise und Sönke Prohaska das Licht der Welt. Alles lief sehr gut – mit 3260 Gramm...

