Schwerin : 23-Jähriger eilt belästigten Frauen zur Hilfe und wird verprügelt

Der Vorfall soll sich bereits am Abend des 11. März in der Schloßstraße ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Schwerin | Bereits am 11. März wurde einem couragierten 23-Jährigen sein Einschreiten zum Verhängnis. Wie die Polizeiinspektion Schwerin am Mittwoch informierte, sei der junge Mann angesichts einer Belästigungs-Situation in der Innenstadt eingeschritten und wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten bitten hierzu um Hinweise von Zeugen. Mehr Blaulicht-Meldun...

