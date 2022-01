Corona in Schwerin : 300 Neuinfektionen am Freitag – Lage auf Intensivstation stabil

Die Omikron-Welle hat die Landeshauptstadt fest im Griff. Die Zahl der neuen Corona-Fälle ist am Ende der Woche sprunghaft angestiegen.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Freitag 300 Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 1362 aktive Infektionen. Zwölf Menschen müssen derzeit im Krankenhaus mit einer Coronainfektion behandelt werden, drei mehr als am Vortag. Damit erhöht sich das Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt weiter. Seit knapp zwei Wochen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.