Corona-Pandemie : 5,2 Millionen FFP2-Masken verteilt

Logistik-Service-Gesellschaft MV hat allein 225 000 Haushalte mit Mund-Nase-Bedeckungen beliefert

Schwerin | Es ist geschafft – zumindest fast. Mit der größten Verteilaktion in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns wurden in den vergangenen Wochen 5,2 Millionen FFP2-Masken an alle Haushalte im Land verteilt. „Ich bin den Zustellern unglaublich dankbar für diese Leistung. Sie sind bei Wind und Wetter raus und haben die Schutzmasken zu den Bürgern gebracht“, ...

