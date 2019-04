Schwerin : Betrunken und ohne Führerschein durch Lankow

Ein 36-Jähriger wurde nach einer Schlangenlinien-Fahrt von der Polizei gestoppt.

von svz.de

09. April 2019, 08:28 Uhr

Einer Streifenwagenbesatzung fiel um Mitternacht ein Fahrzeug in der Gadebuscher Straße auf, das in Schlangenlinien fuhr. Nach Aufforderung hielt der Fahrzeugführer seinen Pkw nur zögerlich an.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der 36-jährige Randschweriner äußerte sofort, Alkohol getrunken zu haben. Die anschließende Kontrolle bestätigte diese Angabe eindrucksvoll. Einen Führerschein besaß der Mann wegen des gleichen Vergehens nicht mehr. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.