Schwerin : Das Aus für die Sprachheilschule

Neues Konzept: Stadtvertreter entscheiden im ungewohnten Umlaufverfahren über die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans

von Sebastian Kabst

22. April 2020, 05:00 Uhr

Sebastian Ehlers sitzt vor 45 Stadtvertretern. Als Stadtpräsident leitet er die Sitzung, ruft Redner auf. Normalerweise. Denn die Stadtvertretersitzung, die formell für Montag angesetzt war, lief ganz anders. Mit dem so genannten Umlaufverfahren konnte jeder gewählte Lokalpolitiker schriftlich über den einzigen Tagesordnungspunkt abstimmen: die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung. Doch nicht bei allen kam das Verfahren für dieses Thema gut an.

„Eine derart komplexe Angelegenheit muss breit erörtert werden, anstatt sie im schriftlichen Verfahren zu behandeln“, sagt Silvio Horn. Der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Bürger (UB) ist unzufrieden. Denn in einer normalen Sitzung gebe es die Möglichkeit der Einzelabstimmung, die im Umlaufverfahren nicht gegeben sei.

Situation alles andere als normal

Momentan kommt die Stadtvertretung nicht als Präsenzveranstaltung zusammen. Die gegebenen Sicherheitsbestimmungen im Zuge der Corona-Krise lassen das nicht zu. Daher wurde über die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes im Umlaufverfahren abgestimmt. Der Plan sieht vor, das Sprachheilpädagogische Förderzentrum zum kommenden Schuljahr in eine Grundschule umzuwandeln, an der Grundschüler mit und ohne Sprachförderbedarf unterrichtet werden können. Außerdem soll an der Grundschule Schweriner Nordlichter ab dem Schuljahr 2021/2022 eine Orientierungsstufe angesiedelt werden.

„Mit der jetzigen Vorlage würde das Aus für die Sprachheilschule endgültig besiegelt, da können wir nicht mitgehen“, so Horn. Allein scheint er damit nicht zu sein. 18 Stadtvertreter stimmten gegen den vorliegenden Schulentwicklungsplan. Zu wenig, um die Vorlage zu stoppen. Denn 22 Stadtpolitiker stimmten dafür. „Ich bin froh, dass mit diesem Beschluss Planungssicherheit für Eltern, Schulkinder und das Lehrerkollegium besteht“, sagt Oberbürgermeister Rico Badenschier.

Die Umwandlung der Sprachheilschule in eine Grundschule erhalte einerseits die notwendige Förderung bei Sprachschwierigkeiten und sorge andererseits für Entlastung der Grundschulen in den Stadtteilen Mueßer Holz und Neu Zippendorf.

Nächste Sitzung wieder im Rathaus

Das Aus für die Sprachheilschule könnte die einzige Entscheidung im Umlaufverfahren bleiben. Laut Patrick Nemitz, dem Büroleiter der Stadtvertretung, soll die nächste Sitzung wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Dann jedoch nicht im Demmlersaal des Rathauses, sondern, um die Sicherheitsbestimmungen einhalten zu können, in einem größeren Raum. Grundsätzlich sei Nemitz aber mit dem Umlaufverfahren zufrieden. Die Stimmzettel seien auf verschiedenen Wegen angekommen, das Verfahren sei unkompliziert. Und hätten die UB im Vorfeld eine Einzelabstimmung signalisiert, wäre auch das möglich gewesen.