E-Roller-Streit in Schwerin : Das sagen die Stadtvertreter zum neuen Verleih-System

Während die Verwaltung die neuen E-Roller deutlich ablehnt, freuen sich viele Schweriner über das Angebot. Auch die Stadtvertreter haben eine Meinung dazu.

Schwerin | Mittlerweile hat sie wohl jeder Schweriner gesehen, gefahren oder ist über sie hinweggestolpert: E-Roller. Mehr als 100 Exemplare stehen seit wenigen Tagen in der Innenstadt verteilt. Der Rostocker Anbieter „Moin“ hatte über Nacht am Donnerstag ein Verleihnetzwerk in der Landeshauptstadt an den Start gebracht. Seitdem diskutieren Schweriner in soziale...

