Einzelhandel in Schwerin : Der König der Süßigkeiten verkauft jetzt auch online

Nikita Malyugin reagiert auf Corona-Lockdown und bringt seinen Online-Shop schneller an den Start

Schwerin | Egal ob Butterfinger, Hershey's oder besondere M&M-Sorten – bei „King Candy“ in der Lübecker Straße gibt es seit etwa einem halben Jahr fast alles, was das Schokoherz begehrt. Im vergangenen September, Mitten in der Corona-Krise, hat Nikita Malyugin sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.